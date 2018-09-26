Поражения Халеп и Плишковой — в обзоре 2-го круга турнира в Ухане

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп во втором круге соревнований в Ухане (Китай) неожиданно уступила словацкой теннисистке Доминике Цибулковой со счётом 0:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут. За выход в четвертьфинал Цибулкова сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной, посеянной под 13-м номером.

В параллельном матче чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире под восьмым номером, не смогла пробиться в третий круг, проиграв представительнице Китая Ван Цян, получившей «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 1:6, 6:3, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут. За выход в четвертьфинал Ван Цян поспорит с австралийкой Дарьей Гавриловой.

Турнир с призовым фондом $ 2 746 000 завершится 29 сентября. Его действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия.