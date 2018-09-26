Синякова: даже не знала, что провела свой 23-й трёхсетовый матч в этом году

Чешская теннисистка Катержина Синякова, обыгравшая во втором круге турнира в Ухане (Китай) прошлогоднюю чемпионку француженку Каролин Гарсию со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), прокомментировала информацию о том, что этот поединок стал для неё 23-м трёхсетовым в 2018 году.

«Я даже не знала, что это мой 23-й трёхсетовый матч в этом году. Я стараюсь бороться в каждом поединке и стремлюсь побеждать. Это большое число, но, думаю, оно означает, что я хорошо готова физически, поэтому могу сражаться с начала и до конца матча. Если игра переходит в третью партию, я просто продолжаю работать», — приводит слова Синяковой официальный сайт тура.

В третьем круге соревнований соперницей Синяковой станет испанка Гарбинье Мугуруса.