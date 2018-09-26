Лапко победила Йорович и может сыграть с Родиной на турнире в Ташкенте

Белорусская теннисистка Вера Лапко, посеянная на турнире в Ташкенте (Узбекистан) под вторым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Сербии Ивану Йорович, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Вера трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в столице Узбекистана Лапко поспорит с победительницей поединка Евгения Родина (Россия, 7) — Мона Бартель (Германия).

Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 29 сентября. В 2017 году эти соревнования выиграла украинка Катерина Бондаренко.

Родина стартовала на турнире в Ташкенте с победы над Фрех