Шаповалов: почувствовал себя намного лучше после паузы, связанной с дождём

Теннисист из Канады Денис Шаповалов (6) прокомментировал свой выход во второй раунд соревнований в Шэньчжэне. В трёх партиях шестой номер посева одолел представителя Беларуси Илью Ивашко – 7:5, 2:6, 6:3. Матч был приостановлен на несколько часов из-за дождя.



«Думаю, вернувшись после паузы, мы оба заиграли намного лучше. Условия на корте были тяжёлыми, но лично я почувствовал себя намного лучше после дождя», – цитирует Шаповалова официальный сайт ATP.



Следующим соперником Дениса станет японский теннисист Йосихито Нисиока. Ранее теннисисты друг с другом не играли.



Турнир в Шэньчжэне с призовым фондом $ 733 655 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Бельгии Давид Гоффен. В нынешнем розыгрыше турнира он получил первый номер посева.

Все в сад! Теннисисты дружно отправились в Китай за очками На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.