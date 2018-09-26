Циципас: упорно работаю ради завоевания своего первого титула уже в этом сезоне

Греческий теннисист Стефанос Циципас заявил о желании добыть свой первый титул категории ATP уже в этом сезоне.



«Я заряжен на борьбу. Я упорно работаю ради завоевания своего первого титула уже в этом сезоне. Надеюсь, смогу сыграть в свой лучший теннис на этой неделе», – цитирует Циципаса официальный сайт ATP.



В 2018 году 20-летний теннисист дважды играл в финале – и на турнире в Барселоне, и на канадском Rogers Cup в решающих матчах он уступил первой ракетке мира Рафаэлю Надалю.

Ранее Стефанос выигрывал лишь турниры категории «челленджер». На сегодня Циципас занимает 15-ю строчку в мировом рейтинге ATP – это его лучший результат в карьере.

На соревнованиях в Шэньчжэне грек получил второй номер посева и стартует со второго раунда. Его соперником станет француз Пьер-Юг Эрбер.

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