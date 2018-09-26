Федерер: игра на грунтовых турнирах в 2019 году может пойти мне на пользу

Швейцарец Роджер Федерер не исключил своей игры на грунтовых турнирах в следующем сезоне.



«Грунтовый сезон находится на рассмотрении. Я хочу грамотно спланировать весь год, для постепенного улучшения своих кондиций. Игра на грунтовых турнирах может пойти мне на пользу.

Нужно понимать, что грунтовый период имеет огромное значение – он меняет практически всё в твоей подготовке», – заявил Федерер в интервью ESPN.



Свой последний матч на грунте второй номер рейтинга ATP сыграл в 2016 году. Всего на счету 37-летнего теннисиста 11 завоёванных трофеев на этом покрытии.

Следующим турниром, на котором сыграет Федерер станет «Мастерс» в Шанхае. Роджер является действующим победителем соревнований категории АТР-1000.

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