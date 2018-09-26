Козлова вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте

Украинская теннисистка Катерина Козлова пробилась в четвертьфинал турнира в Ташкенте (Узбекистан), в двух партиях обыграв представительницу Франции Фиону Ферро со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.
Катерина дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в полуфинал соревнований в столице Узбекистана 24-летняя уроженка Николаева поспорит с победительницей поединка Нао Хибино (Япония) — Анна Шмидлова (Словакия, 6).
Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 29 сентября. В 2017 году эти соревнования выиграла украинская теннисистка Катерина Бондаренко.
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На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.