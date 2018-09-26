Возняцки: те, кто следит за Сереной, знают – тренер ей никогда не подсказывает

Экс первая ракетка мира из Дании Каролина Возняцки прокомментировала инцидент, который произошёл в финале US Open между японкой Наоми Осакой и американкой Сереной Уильямс. Представительница США уступила со счётом 2:6, 4:6.



«Думаю, слова Серены имеют право на жизнь. Каждый человек имеет право на личное мнение. Когда ты выходишь в финал турнира «Большого шлема» и сражаешься за свой 24-й трофей, эмоций не избежать.



Те, кто следит за карьерой Серены, знают – она никогда не прибегает к подсказкам тренера. Думаю, арбитр, обслуживающий финал, должен знать о таких вещах. По моему мнению, Карлос Рамос должен был выдать Серене устное предупреждение с просьбой прекратить подсказки, если он их заметил. Обычно судьи поступают именно так.



Правила должны быть строгими, чтобы избежать подобных «серых зон». Вероятно, судьи, которые планируют быть строгими до конца, должны отвести в сторону теннисистов перед матчем и предупредить их об этом заранее», – цитирует Возняцки CNN.

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