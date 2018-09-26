Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Ухане, обыграв Кенин

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Ухане (Китай), в двух партиях обыграв американку Софью Кенин, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.



Арина 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.



За выход в полуфинал соревнований в Ухане Соболенко поспорит с победительницей поединка Доминика Цибулкова (Словакия) — Дарья Касаткина (Россия, 13).



Турнир с призовым фондом $ 2 746 000 завершится 29 сентября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия в трёх сетах обыграла австралийку Эшли Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

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