Павлюченкова и Севастова победили Макарову и Градецку на турнире в Ухане

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Латвии Анастасия Севастова вышли в четвертьфинал турнира в Ухане (Китай) в парном разряде. Во втором круге они в двух партиях обыграли россиянку Екатерину Макарову и чешку Люцию Градецку, посеянных под восьмым номером, со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.



Павлюченкова и Севастова дважды подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.



За выход в полуфинал соревнований в Ухане Павлюченкова и Севастова поспорят с китаянками Дуань Инъин и Ван Яфань (WC).

Турнир с призовым фондом $250 тыс. завершится 29 сентября.

Павлюченкова и Севастова победили на старте турнира в Ухане в парном разряде