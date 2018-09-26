Аргентина и Великобритания – обладатели «уайлд-кард» на Кубок Дэвиса – 2019

Сборные Аргентины и Великобритании стали обладателями специальных приглашений на первый розыгрыш Кубка Дэвиса в обновлённом формате, сообщает официальный сайт соревнований.



В результате проведённых реформ, Кубок Дэвиса теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды-полуфиналисты Кубка Дэвиса – 2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны-обладательницы «уайлд-кард» и 12 команд, которые победят в квалификационных раундах, которые пройдут 1-2 февраля.



В квалификации на Кубок Дэвиса — 2019 сыграет 12 сеяных сборных (Бельгия, Сербия, Австралия, Италия, Германия, Швейцария, Казахстан, Чехия, Швеция, Австрия, Канада, Япония) и 12 несеяных (Россия, Венгрия, Нидерланды, Босния и Герцеговина, Индия, Узбекистан, Китай, Колумбия, Чили, Бразилия, две лучшие команды из зоны Африки и Европы).

Съезд ITF одобрил изменения в формате Кубка Дэвиса