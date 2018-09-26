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Касаткина в двух сетах проиграла Цибулковой в третьем круге турнира в Ухане

Касаткина в двух сетах проиграла Цибулковой в третьем круге турнира в Ухане
Теннис / WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под 13-м номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв представительнице Словакии Доминике Цибулковой со счётом 3:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.

Дарья 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 7 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Цибулкова — Касаткина в Ухане.

За выход в полуфинал соревнований в Ухане Цибулкова поспорит с Ариной Соболенко из Беларуси.

Турнир с призовым фондом $ 2 746 000 завершится 29 сентября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия в трёх сетах обыграла австралийку Эшли Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

26 сентября 2018 года, среда. 12:15 МСК
Ухань. 3-й круг
Матч окончен
Доминика Цибулкова
Доминика Цибулкова
Словакия
6:3
7:6
 
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина
13
Россия
Все в сад! Теннисисты дружно отправились в Китай за очками
На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.
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