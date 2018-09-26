Касаткина в двух сетах проиграла Цибулковой в третьем круге турнира в Ухане

Российская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под 13-м номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв представительнице Словакии Доминике Цибулковой со счётом 3:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.

Дарья 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 7 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Цибулкова — Касаткина в Ухане.

За выход в полуфинал соревнований в Ухане Цибулкова поспорит с Ариной Соболенко из Беларуси.

Турнир с призовым фондом $ 2 746 000 завершится 29 сентября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия в трёх сетах обыграла австралийку Эшли Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.