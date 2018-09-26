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Панова и Воскобоева уступили на старте турнира в Ташкенте в парном разряде

Панова и Воскобоева уступили на старте турнира в Ташкенте в парном разряде
Теннис / WTA

Российская теннисистка Александра Панова и представительница Казахстана Галина Воскобоева не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Ташкенте (Узбекистан) в парном разряде. На старте соревнований они проиграли словенке Далиле Якупович и Вере Лапко из Беларуси, посеянным под четвёртым номером, со счётом 6:3, 2:6, [6:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

Александра и Галина 1 раз подали навылет и реализовали 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в столице Узбекистана Якупович и Лапко поспорят с сербкой Ольгой Данилович и словенкой Тамарой Зиданшек.

Турнир с призовым фондом $250 тыс. завершится 29 сентября.

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