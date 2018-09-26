Шмидлова победила Хибино и сыграет с Козловой в 1/4 финала турнира в Ташкенте

Словацкая теннисистка Анна Шмидлова, посеянная на турнире в Ташкенте (Узбекистан) под шестым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Японии Нао Хибино со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.



Шмидлова 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибок и 2 брейка.



За выход в полуфинал соревнований в столице Узбекистана Шмидлова поспорит с украинкой Катериной Козловой, которая победила француженку Фиону Ферро со счётом 7:5, 6:4.



Турнир с призовым фондом $250 тыс. завершится 29 сентября. В 2017 году эти соревнования выиграла украинка Катерина Бондаренко.

Козлова вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте