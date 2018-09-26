Соболенко: турнир в Истбурне стал для меня особенным – я поняла, как побеждать

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свои успешные результаты в последние месяцы.



«Семь побед над теннисистками топ-10 начиная с июня? Да, лето выдалось действительно классным. Очевидно, для меня важно побеждать лучших игроков мира, ведь после каждой такой победы ты начинаешь больше верить в себя. Каждый раз это нечто особенное.



Турнир в Истбурне стал для меня особенным. Тогда на пути к финалу я обыграла Гёргес, Мертенс и Каролину Плишкову. Для меня было очень важно понять, что я могу обыгрывать теннисисток из топ-20. Теперь я прихожу на стадион с мыслью о том, что могу сделать всё, что угодно. С психологической точки зрения разница существенна», – цитирует Соболенко Sport360.



На соревнованиях в Ухане Арина пробилась в четвертьфинал, где сыграет с теннисисткой из Словакии Доминикой Цибулковой.

Все в сад! Теннисисты дружно отправились в Китай за очками На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.