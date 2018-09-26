Сизикова и Каня проиграли в 1/4 финала турнира в Ташкенте в парном разряде

Российская теннисистка Яна Сизикова и представительница Польши Паула Каня не смогла пробиться в полуфинал турнира в Ташкенте (Узбекистан) в парном разряде. В четвертьфинале они проиграли румынкам Ирине Бегу и Иоане-Ралуке Олару, посеянным под первым номером, со счётом 6:3, 2:6, [10:12]. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.



Сизикова и Каня совершили 4 двойные ошибки и реализовали 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 6 двойных ошибок и 3 брейка.



За выход в финал соревнований в столице Узбекистана Бегу и Олару поспорят с победительницами матча Маргарита Гаспарян (Россия)/Анастасия Потапова (Россия) — Алекса Гуарачи (Чили)/Дезире Кравчик (США, 3).

Турнир завершится 29 сентября.