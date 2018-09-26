Жазири обыграл Маннарино и вышел в четвертьфинал турнира в Чэнду

Теннисист из Туниса Малек Жазири вышел в четвертьфинал соревнований в Чэнду, в двух партиях матча второго круга обыграв представителя Франции Адриана Маннарино (4) – 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час и 41 минута.



Победитель встречи отметился 6 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализацией 2 брейк-пойнтов из 6. На счету Маннарино 6 эйсов и 1 реализованный брейк-пойнта из 1. Двойными ошибками француз не отличился.



За выход в полуфинал соревнований Соуза поспорит с представителем Португалии Жоао Соузой.



Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин.

Все в сад! Теннисисты дружно отправились в Китай за очками На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.