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Жазири обыграл Маннарино и вышел в четвертьфинал турнира в Чэнду

Жазири обыграл Маннарино и вышел в четвертьфинал турнира в Чэнду
Теннис / ATP

Теннисист из Туниса Малек Жазири вышел в четвертьфинал соревнований в Чэнду, в двух партиях матча второго круга обыграв представителя Франции Адриана Маннарино (4) – 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час и 41 минута.

Победитель встречи отметился 6 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализацией 2 брейк-пойнтов из 6. На счету Маннарино 6 эйсов и 1 реализованный брейк-пойнта из 1. Двойными ошибками француз не отличился.

За выход в полуфинал соревнований Соуза поспорит с представителем Португалии Жоао Соузой.

Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин.

26 сентября 2018 года, среда. 13:15 МСК
Чэнду. 2-й круг
Матч окончен
Малек Жазири
Малек Жазири
63
Тунис
6:3
   7
7:6
5   
 
Адриан Маннарино
Адриан Маннарино
33
Франция
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На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.
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