Контавейт одолела Чжан Шуай и вышла в четвертьфинал турнира в Ухане

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт пробилась в четвертьфинал турнира в Ухане (Китай), в трёх партиях обыграв представительницу Китая Чжан Шуай со счётом 6:4, 4:6, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты.

Контавейт 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Ухане Контавейт поспорит с победительницей поединка Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) — Катержина Синякова (Чехия, Q).

Турнир с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия в трёх партиях обыграла австралийку Эшли Барти со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.