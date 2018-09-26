Бушар: моя карьера не завершена, как считают некоторые – нравится им это или нет

Финалистка Уимболдона-2014, экс пятая ракетка мира из Канады Эжени Бушар прокомментировала неудачный период своей карьеры.



«Я хочу играть так хорошо, как я могу, невзирая на мою позицию в рейтинге. Прямо сейчас я просто хочу играть как можно больше матчей. Определённо, это не конец моей карьеры, как считают некоторые. Я здесь, чтобы остаться – нравится это им или нет», – цитирует Бушар Tennis World USA.



В данный момент 24-летняя теннисистка занимает 107-ю строчку в мировом рейтинге WTA. В 2018 году Эжени выиграла 23 матча из 44 сыгранных.

Свой первый и последний трофей на турнирах категории WTA Бушар завоевала в 2014 году. За последние два сезона канадка лишь дважды добиралась до полуфинальной стадии на турнирах категории WTA.