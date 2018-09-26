Федерер рассказал, когда впервые заплакал после победы

Швейцарец Роджер Федерер вспомнил, в какой момент впервые на его слезах появились слёзы после победного матча.



«Не стоит удивляться моим слезам, ведь я всегда был эмоциональным. Раньше я часто плакал, когда проигрывал матчи. Слёзы после победы? Думаю, впервые это было во встрече Кубка Дэвиса со сборной США. Тогда я выиграл одиночную встречу и был невероятно измотан. Тем не менее, я решился сыграть в паре и тоже победил.



С тех пор я много раз плакал после побед. Я эмоционален, но во время игры стараюсь держать свои эмоции под контролем. Уже когда я стою на награждении, ко мне приходит осознание того, что на протяжении многих лет я достигаю финалов и выигрываю у великолепных соперников. Это делает меня гордым и очень счастливым», – цитирует Федерера Tennis World USA.

Встреча Кубка Дэвиса, о которой говорит Федерер состоялась в 2001 году.

Федерер: прощальный тур? Это исключено