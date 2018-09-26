Цибулкова — о матче с Касаткиной: когда мой форхенд работает, это хороший день

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова прокомментировала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной в третьем круге турнира в Ухане со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

«Мне было нелегко, учитывая, что вчера матч закончился очень поздно. Но я постаралась использовать увереность, которую получила после победы над Халеп. Я старалась продемонстрировать хороший теннис. Я понимала, что матч будет трудным, потому что Дарья играет отлично.

Форхенд имеет важное значение в моей игре. Если он работает как надо, то это хороший день. Сегодня было именно так. Я очень рада победе", — сказал Цибулкова в интервью на корте.

За выход в полуфинал соревнований в Ухане Цибулкова поспорит с Ариной Соболенко из Беларуси.

Турнир завершится 29 сентября.

Касаткина в двух сетах проиграла Цибулковой в третьем круге турнира в Ухане