Возняцки в двух сетах проиграла Пуиг в третьем круге турнира в Ухане

Датская теннисистка Каролина Возняцки, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под вторым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, в двух партиях проиграв представительнице Пуэрто-Рико Монике Пуиг, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:7 (10:12), 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.



Бывшая первая ракетка мира 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.



За выход в полуфинал соревнований Пуиг поспорит с китаянкой Ван Цян (WC).

Турнир с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия в трёх партиях обыграла австралийку Эшли Барти со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

Возняцки: Пуиг играет агрессивно, мне нужно быть готовой к этому матчу