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Возняцки в двух сетах проиграла Пуиг в третьем круге турнира в Ухане

Возняцки в двух сетах проиграла Пуиг в третьем круге турнира в Ухане
Теннис / WTA

Датская теннисистка Каролина Возняцки, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под вторым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, в двух партиях проиграв представительнице Пуэрто-Рико Монике Пуиг, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:7 (10:12), 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.

Бывшая первая ракетка мира 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Пуиг поспорит с китаянкой Ван Цян (WC).

Турнир с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия в трёх партиях обыграла австралийку Эшли Барти со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

26 сентября 2018 года, среда. 14:40 МСК
Ухань. 3-й круг
Матч окончен
Моника Пуиг
Моника Пуиг
Пуэрто-Рико
7:6
7:5
 
Каролина Возняцки
Каролина Возняцки
2
Дания
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На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.
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