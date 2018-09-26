Второй сеяный Чхун Хён потерпел поражение во втором круге турнира в Чэнду

Корейский теннисист Чхун Хён, второй номер посева, потерпел поражение во втором круге турнира в Чэнду (Китай). Чхун Хён уступил канадскому теннисисту Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

Матч продлился 2 часа и 36 минут. 147-я ракетка мира Оже-Альяссим сделал 11 эйсов, выиграл 3 брейк-пойнта и допустил 6 двойных ошибок. Его соперник, занимающий 23-е место в рейтинге ATP, 6 раз подавал навылет, сделал 3 брейка и избежал двойных ошибок. Ранее соперники никогда не встречались друг с другом.

Соперником Оже-Альяссима по четвертьфиналу станет австралиец Бернард Томич, пробившийся в основную сетку через квалификацию. Ранее Томич нанёс поражение представителю ЮАР Ллойду Харрису.

Призовой фонд турнира в Чэнду превышает $ 1 млн.