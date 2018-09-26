Шаповалов во втором круге турнира в Шэньчжэне уступил 171-й ракетке мира Нисиоке

Канадский теннисист Денис Шаповалов, посеянный под 6-м номером на турнире в Шэньчжэне (Китай), уступил во втором круге японцу Йосихито Нисиоке со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7.

Матч продолжался 2 часа и 30 минут. 31-я ракетка мира Шаповалов сделал 7 эйсов, реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов и допустил 11 двойных ошибок. Его соперник, занимающий 171-е место в рейтинге ATP, 1 раз подавал навылет, сделал 6 двойных ошибок и реализовал 5 из 15 брей-пойнтов. Ранее соперники никогда не встречались друг с другом.

Соперником Нисиоки в четвертьфинале турнира станет победитель матча Борна Чорич (Хорватия) – Кэмерон Норри (Великобритания).

Призовой фонд турнира в Шэньчжэне составляет более $ 700 тыс.