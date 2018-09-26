А. Зверев: Федерер и в 37 лет постоянно старается стать лучше

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о совместной работе с бывшей первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером. Зверев и Федерер выступали за сборную Европы во время выставочного турнира Кубок Лэйвера.

«Помогают ли советы Федерера? Вы знаете, каждый игрок обладает своими особенностями. Невозможно просто копировать кого-то. Но, как я говорил до этого, Федерер и другие топ-игроки относятся к каждой тренировке на 100% серьёзно. Они постоянно пытаются улучшить свою игру.

В возрасте 37 лет он пытается стать лучше, чем был вчера. И за этим очень интересно наблюдать. Думаю, чтобы стать одним из лучших в мире, нужно ещё и обладать соответствующей психологией», — цитирует Зверева Tennis World USA.