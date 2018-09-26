Шетт: Федерер будет продолжать играть до Олимпиады в Токио

Известная австрийская теннисистка Барбара Шетт, главным достижением которой на турнирах «Большого шлема» стал четвертьфинал US Open-1999, считает, что швейцарский теннисист Роджер Федерер будет выступать ещё на протяжении нескольких сезонов, чтобы сыграть на олимпийском турнире в Токио (Япония) в 2020 году.

«Федерер выиграл 20 турниров «Большого шлема». Он хочет продолжать выигрывать трофеи. Федерер хочет поиграть ещё несколько лет. Его большая цель – Олимпийские игры в Токио», — цитирует Шетт Tennis World USA.

Ранее сам Федерер неоднократно говорил, что не принял решение о завершении карьеры. По словам швейцарца, он не думает об этом, предпочитая действовать, исходя из текущей ситуации. В то же время Федерер пока не говорил о возможном участии в Олимпийских играх в Токио.