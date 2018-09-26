Вудбридж: будет невероятно, если Федерер в 39 лет выиграет олимпийский турнир

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж считает, что швейцарец Роджер Федерер приложит все усилия, чтобы выиграть олимпийскую медаль.

«Какой награды нет в трофейном кабинете Федерера? Золотой медали Олимпийских игр в одиночном разряде. Хочет ли он завоевать её? Если ему удастся сделать это в 39 лет, это станет невероятным достижением!

Он один из лучших игроков в истории, который здорово двигается на корте. Может, он и не самый быстрый, но ему это и не надо. Он всегда знает, где окажется мяч», — цитирует Вудбриджа Tennis World USA.

Федерер ранее заявил, что участие в Олимпийских играх, которые будут проходить в 2020 году в Токио (Япония), не является для него главной целью.