Иснер: Джокович и Федерер дали мне советы, связанные с отцовством

Американский теннисист Джон Иснер, который недавно стал отцом, рассказал, как перенёс расставание со своей семьёй. Иснер принял участие в выставочном турнире Кубок Лэйвера, который проходил в Чикаго.

«Моя супруга здорово справляется! Могу показать вам фото в моём телефоне. Наша дочка смотрела мой матч. Супруга меняет ей подгузник, а дочка смотрит на меня в телевизоре. Не думаю, что она запомнит это, конечно.

Знаете, было очень тяжело оказаться вдали от них. Я также решил, что не приму участия в азиатских турнирах. Наверное, я единственный, кто отказался от участия, так как хочу побыть дома.

Во время Кубка Лэйвера Новак Джокович и Роджер Федерер дали мне советы, связанные с отцовскими обязанностями. Но, естественно, мне предстоит всему научиться самостоятельно. Надеюсь, что с 2019 года моя семья сможет путешествовать вместе со мной.

Очень сложно сочетать карьеру и семейную жизнь. Невероятно трудно то, что удаётся Серене Уильямс и Виктории Азаренко», — приводит слова Иснера Tennis World USA.