Норри пробился в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне

Британец Кэмерон Норри вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250, который проходит в Шэньчжэне (Китай). В матче второго круга Норри нанёс поражение 18-й ракетке мира хорвату Борне Чоричу. Итоговый счёт – 6:4, 7:6 (10:8) в пользу Норри.

Матч продолжался 2 часа 10 минут. Норри, занимающий 73-е место в рейтинге ATP, выполнил 14 эйсов, выиграл 3 брейк-пойнта из 8 и допустил 4 двойные ошибки. Его соперник 5 раз подавал навылет, сделал 2 брейка и допустил 7 двойных ошибок.

Соперником британского теннисиста в четвертьфинале будет японец Йосихито Нисиока, который ранее обыграл канадца Дениса Шаповалова.

Призовой фонд турнира в Шэньчжэне превышает $ 700 тыс. Соревнования проводятся на покрытии «хард».