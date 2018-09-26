Оже-Альяссим: в матче с Чхун Хёном помогла подача

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился эмоциями после выхода в четвертьфинал турнира в Чэнду (Китай). Канадец, занимающий 147-е место в рейтинге ATP, ранее обыграл корейца Чхун Хёна (7:6, 5:7, 6:4).

«Очень рад, что сумел сделать это. Одной из моих целей на 2018 год было пройти далеко на каком-нибудь турнире. Теперь я нахожусь уже в четвертьфинале и имею шансы пройти дальше.

Чтобы обыгрывать таких сильных игроков, как Чхун Хён, нужно всегда верить в себя. Сегодня мне помогла моя подача, я успешно разыгрывал. В итоге я сумел добиться нужного результата», — цитирует Оже-Альяссима пресс-служба ATP.

Соперником Оже-Альяссима по четвертьфиналу будет австралиец Бернард Томич. Призовой фонд турнира в Чэнду составляет более $ 1 млн.