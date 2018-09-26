Эксперт Sky Sport: Джокович сейчас голоден до побед

Эксперт и комментатор Sky Sport Елена Пэро поделилась мнением о текущей форме ведущих теннисистов мира. Пэро считает, что сербский теннисист Новак Джокович может обыграть первую ракетку мира — испанца Рафаэля Надаля.

«Результаты будут зависеть от покрытия, на котором идёт игра. Надаль, когда он в оптимальной форме, обыграет Джоковича на грунте. Но на других покрытиях, как мне кажется, сильнее Джокович.

Посмотрим, в какой форме они будут в течение следующих месяцев. Но очевидно, что Джокович становится всё более здоровым, отдохнувшим и голодным до побед. У Надаля снова возникли проблемы с травмами. Посмотрим, что в итоге решит Федерер. Его тактика (пропуска турниров на грунте. — Прим. «Чемпионата) работала в прошлые сезоны, но в этом году не принесла ожидаемых результатов.

Сейчас, для того чтобы обыграть Джоковича, нужно быть на пике. Федерер так и не смог набрать оптимальную форму с марта, когда он выступал в Индиан-Уэллсе», — цитирует Пэро Tennis World USA.