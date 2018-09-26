Федерер: сохранить форму помогают правильный календарь и игровой стиль

Бывшая первая ракетка мира 37-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как ему удаётся сохранять хорошую форму.

«Наверное, мне повезло, что на ранних стадиях моей карьеры я избежал травм. Затем я научился умно подходить к теннису, правильно составлять календарь и умело восстанавливаться. Думаю, что все эти мелкие вещи сложились в единое целое.

Кроме того, мою игру можно назвать плавной, мой стиль позволяет избегать перенапряжения тела. Я научился правильно двигаться, что менее затратно в плане физических сил.

Кто-то считает, что моя игра не является зрелищной? Мне всё равно. Главное, что она эффективна», — цитирует Федерера Tennis World USA.