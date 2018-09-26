Синякова: игра в квалификации помогла мне поверить в себя

Чешка Катержина Синякова, обыгравшая в третьем круге турнира в Ухане (Китай) испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:1), поделилась эмоциями и впечатлениями.

«Чувствую уверенность в своих силах при игре на задней линии. И я могу неплохо бежать. Пытаюсь грузить мячи. Мне удаётся обороняться, а потом резко переходить в атаку. Я полностью уверена в своих силах здесь, в Ухане. Надеюсь, что мне удастся продолжить в той же манере.

Я играла в США, но дважды проиграла в первом раунде. Думаю, что прохождение квалификации в Ухане мне помогло. Я сыграла два матча, во время которых стала более уверена в своих силах, подготовилась к следующим играм. Конечно, этот результат очень важен для меня. Буду стараться и дальше улучшать свою игру», — цитирует Синякову пресс-служба WTA.

В четвертьфинале турнира в Ухане соперницей Синяковой, пробившейся в основную сетку через квалификацию, станет представительница Эстонии Анетт Контавейт. Матч Контавейт — Синякова состоится 27 сентября, начало — в 15:00 мск.