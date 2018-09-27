Вавринка: не ставлю каких-то конкретных целей, знаю, что вернусь на свой уровень

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, вернувшийся в Топ-100 рейтинга ATP после выхода в третий круг US Open, рассказал о своих целях. Также Вавринка отметил влияние травм на успехи в карьере.

«В спорте нельзя сравнивать травмы разных игроков. У каждого из нас свои проблемы, разные травмы. Некоторые игроки восстанавливаются быстрее, у других уходит больше времени. Я был очень рад, когда Маррей вернулся на корт и начал выигрывать. Думаю, что это здорово для игры и болельщиков.

Надеюсь, что я и смогу вернуться на свой прежний уровень. Я знаю, что это произойдёт, но требуется время. Нужно принять этот факт и относиться к нему спокойно. У меня ушло много лет на то, чтобы выиграть турниры «Большого шлема». Поэтому я спокойно жду, когда вернусь на былой уровень.

Сейчас моя задача – успешно завершить этот год, мне предстоит сыграть ещё на нескольких турнирах. Продолжу усиленно работать над собой. Важно подготовить себя на 100% к следующему сезону. Я не ставлю цели выигрыша каких-то турниров», — приводит слова Вавринки Tennis World USA.