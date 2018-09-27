Маррей: буду играть в теннис пока получаю удовольствие, результаты вторичны

Британский теннисист Энди Маррей на турнире в Шэньчжэне признался, что будет продолжать карьеру до тех пор, пока игрока приносит ему удовольствие. При этом результаты, как сказал Маррей, отходят на второй план.

«Самое главное – здоровье. Сейчас я чувствую себя здоровым, мне комфортно на корте, нет боли. Я буду счастлив играть в теннис вне зависимости от своих результатов. Да, победы важны, но это – не единственный фактор.

Важные показатели — качество твоей жизни, наслаждение от работы. В течение последнего года я пришёл к выводу, что здоровье – очень важная вещь. Также я понял, что играю в теннис, ак как мне это приносит удовольствие. Я скучал по спорту. Выигрыш турниров «Большого шлема» не является единственной мотивацией», — цитирует Маррея Sports Illustrated.