Федерер: в наших матчах с Джоковичем и Надалем всегда был огонь

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своём противостоянии с сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем. По словам Федерера, он всегда чувствовал уверенность в себе в матче со своими конкурентами.

«Думаю, у меня всегда была уверенность в своих силах. Например, в финале «Ролан Гаррос» в 2011 году я был уверен в себе, но проиграл.

Думаю, результаты имеют связь с уверенностью в себе. Например, в матчах с Рафой всегда немного сомневаешься, что в итоге получится. И Надаль успешно использует это. Со мной такое случалось неоднократно.

Думаю, что все мы оказывались в таких ситуациях. Когда ты выходишь на корт против соперника, который находится в отличной форме, у тебя не всё получается. Становится трудно победить. Ты можешь играть в полуфинале или финале, но не демонстрировать своего уровня. Нужно, чтобы был огонь. Я всегда наслаждался нашими матчами с Рафой и Новаком. Особенно горячим было противостояние с Надалем», — приводит слова Федерера Tennis World USA.