С. Уильямс: дочка будто почувствовала, что меня надо обнять после US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс, устроившая скандал в финале US Open в матче против японки Наоми Осаки, рассказала, как ей помогла успокоиться дочка Алексис Олимпия.

Уильямс была наказана предупреждением за подсказки тренера с трибун. Это положило начало скандалу американки с арбитром поединка Карлосом Рамосом. Во втором сете при счёте 4:3 Серена подошла к судейской вышке и высказала всё, что думает, об арбитре, из-за чего была лишена гейма за оскорбление рефери. Вскоре Уильямс оштрафовали на 17 тысяч долларов.

«Я села в автомобиль, там была Олимпия. И она начала меня целовать! Она раньше никогда меня не целовала, Олимпия ещё маленькая и не понимает, как это делается. Но тогда в машине она меня обняла, будто я сама была маленьким ребёнком! И тогда я подумала, что Олимпия очень умна.

Вы знаете, сложно оставаться в плохом настроении, когда у тебя такая малышка… Я уже в порядке. Не скажу, что всё отлично, но я пытаюсь двигаться дальше», — сказала С. Уильямс во время подкаста No Filter с Мией Фриман.