Пуиг: после каждого отыгранного Возняцки матчбола я старалась не расстраиваться

Пуэрториканка Моника Пуиг прокомментировала победу над датчанкой Каролиной Возняцки в третьем круге турнира в Ухане (Китай) со счётом 7:6 (12:10), 7:5. Олимпийская чемпионка 2016 года выиграла поединок с седьмого матчбола.

«Мы с Каролиной играли несколько раз. Кажется, она одна из немногих теннисисток, с которыми я встречалась так часто. У нас уже своя история противостояний. Мы отлично знаем игру друг друга. Мне нужно было сохранять концентрацию и действовать агрессивно в ключевых моментах. В ряде ситуаций это не получалось, но я рада, что в итоге смогла победить.

Я со своей командой работаю над тем, что нужно продолжать играть в свой теннис вне зависимости от ситуации. Это не всегда легко, особенно когда хочется рвать волосы на голове. На матчболах Возняцки играла агрессивно. Она так просто не сдавалась. Но после каждого отыгранного соперницей матчбола, я думала, что впереди новый розыгрыш. Нельзя было расстраиваться из-за упущенной возможности. Нужно было забыть об этом и двигаться дальше", — цитирует Пуиг официальный сайт тура.

В четвертьфинале Моника сыграет с китаянкой Ван Цян.

«Кажется, я раньше с ней не играла, но мы тренировались вместе. Она очень милая девушка. Я уважаю её, особенно за последние достижения. На прошлой неделе она выиграла турнир в Гуанчжоу.

На тренировках она выполняла мощные удары. Она может делать на корте всё, если дать ей такую возможность. Это будет непростой проверкой для меня, учитывая, что Ван Цян играет дома, и зрители будут её поддерживать. Но я с нетерпением жду возможности вновь выйти на корт. Я наслаждаюсь игрой сейчас. 27 сентября — мой день рождения, и я хочу насладиться им", — сказала Пуиг.

Возняцки в двух сетах проиграла Пуиг в третьем круге турнира в Ухане