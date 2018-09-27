Ван Цян: если я смогу играть, как Ли На, это будет идеально

Китаянка Ван Цян после победы над представительницей Австралии Дарьей Гавриловой в третьем круге турнира в Ухане (Китай) со счётом 7:5, 6:2 рассказала о своём отношении к этим соревнованиям и о влиянии Ли На на китайский теннис.

«В детстве я тренировалась в Ухане. Приезжая сюда, я всегда чувствовала, что возвращаюсь домой. Я каждый год выступала в Ухане на турнирах WTA или ITF. Мне очень нравится здесь. Это турнир категории „Премьер 5“, и я рада, что выступаю здесь успешно. Постараюсь играть ещё лучше, чтобы порадовать зрителей.

На Азиатских играх я ощущала большое давление, так как представляла свою страну. Мне нужно было как можно лучше проводить каждый розыгрыш, так как я играла не только за себя. Здесь же я чувствую себя свободнее и могу быть собой.

Благодарю болельщиков, которые работают весь день, но находят возможность прийти сюда. Даже когда я уступаю в счёте, они всё равно поддерживают меня. Думаю, именно поэтому я так рада приезжать сюда. Это мотивирует меня.

С момента появления в туре Ли На китайский теннис переживает подъём. Вы видите немало молодых игроков из Китая. Китаянки здорово выступают в туре. Думаю, в ближайшем будущем игроков из Китая станет ещё больше. Ли На стала примером для всех китайских теннисистов. Если я смогу играть, как она, это будет идеально", — цитирует Ван Цян официальный сайт тура.

Ван Цян обыграла Гаврилову в третьем круге турнира в Ухане