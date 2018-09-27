Пуиг: необходимость играть в квалификации раньше меня раздражала

Пуэрториканка Моника Пуиг, обыгравшая датчанку Каролиной Возняцки в третьем круге турнира в Ухане (Китай) со счётом 7:6 (12:10), 7:5, рассказала, когда в её игре в этом сезоне начался подъём.

«Когда я приехала в Нью-Хэйвен, всё словно сложилось воедино. Я почувствовала, что вновь демонстрирую свой теннис. Надеюсь, так будет и дальше, и я смогу продолжать побеждать. Это приятное ощущение после стольких сложностей. К каждому турниру я отношусь как к новому.

В Ухане я получила возможность провести много матчей начиная с квалификации. Необходимость играть в квалификации раньше меня раздражала, но сейчас я понимаю, что эти игры помогают найти свой ритм.

Я смогла найти свою игру перед стартом в основной сетке и уже чувствую себя комфортно на корте. В последнее время я добиваюсь отличных результатов и провожу немало упорных поединков. Я хочу играть как можно больше. Начало получилось неплохим", — цитирует Пуиг официальный сайт тура.

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