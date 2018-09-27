Козлова победила Шмидлову и стала первой полуфиналисткой турнира в Ташкенте

Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла в полуфинал турнира в Ташкенте (Узбекистан), в двух партиях обыграв представительницу Словакии Анну Шмидлову, посеянную под шестым номером, со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.



Катерина 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в финал соревнований в столице Узбекистана 24-летняя уроженка Николаева поспорит с победительницей поединка Анастасия Потапова (Россия, Q) — Далила Якупович (Словения, 8).



Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 29 сентября. В 2017 году эти соревнования выиграла украинская теннисистка Катерина Бондаренко.

Козлова вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте