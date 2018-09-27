Кинг: мы понимали, что в сентябре 1970 года наступил момент истины

Знаменитая американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Билли Джин Кинг поделилась воспоминания о подписании контракта на $ 1 в сентябре 1970 года, что положило начало созданию профессионального женского тенниса. Контракты в тот день подписали 9 теннисисток.

«В тот момент мы все смеялись, но глубоко внутри понимали, что это момент истины. Мы не знали, принесёт ли это результат, но я осознавала, что мы делаем правильные вещи для будущих поколений. Мы переживали только об этом.

Я знала, что люди обратят внимание на нас, если мы начнём зарабатывать по $ 100. Люди бы говорили: «Ого, они получают такие деньги. Не только Билли Джин Кинг, но и другие игроки».

Нужно думать о нынешней ситуации, но также важно понимать, куда мы движемся и что хотим сделать в будущем, чтобы сделать WTA лучше и сильнее", — цитирует Кинг официальный сайт тура.