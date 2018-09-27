Эбден обыграл Берреттини и вышел в четвертьфинал турнира в Чэнду

Теннисист из Австралии Мэттью Эбден (6) вышел в четвертьфинал соревнований в Чэнду, в трёх партиях матча второго круга обыграв представителя Италии Матео Берреттини – 6:3, 3:6, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 2 часа и 3 минуты.



Победитель встречи отметился 5 подачами навылет, 6 двойными ошибками и реализацией 1 брейк-пойнта из 4. На счету Берреттини 10 эйсов, 2 двойных ошибки и 1 реализованный брейк-пойнта из 4.



За выход в полуфинал соревнований Эбден поспорит с победителем пары Фабио Фоньини (Италия, 1) – Рубен Бемельманс (Бельгия).



Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин.