Потапова вышла в полуфинал турнира в Ташкенте, обыграв Якупович

Российская теннисистка Анастасия Потапова, пробившаяся в основную сетку турнира в Ташкенте (Узбекистан) через квалификацию, вышла в полуфинал, в трёх партиях обыграв представительницу Словении Далилу Якупович, посеянную под восьмым номером, со счётом 7:5, 2:6, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.



Анастасия 6 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 брейка.



За выход в финал соревнований в столице Узбекистана Потапова поспорит с украинкой Катериной Козловой.



Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 29 сентября. В 2017 году эти соревнования выиграла украинка Катерина Бондаренко.

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