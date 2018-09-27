Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Джумхур обыграл Раманатана и вышел в 1/4 финала турнира в Шэньчжэне

Джумхур обыграл Раманатана и вышел в 1/4 финала турнира в Шэньчжэне
Теннис / ATP

Боснийский теннисист Дамир Джумхур (4) вышел в четвертьфинал соревнований в Шэньчжэне, в двух партиях обыграв представителя Индии Рамкумара Раманатана – 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час и 27 минут.

Джумхур 2 раза подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов и 4 двойные ошибки. Раманатан не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 10.

За выход в полуфинал соревнований босниец поспорит с победителем пары Алекс де Минор (Австралия, 7) – Маккензи Макдональд (США).

Турнир в Шэньчжэне с призовым фондом $ 733 655 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Бельгии Давид Гоффен. В нынешнем розыгрыше турнира он получил первый номер посева.

27 сентября 2018 года, четверг. 10:00 МСК
Шэньчжэнь. 2-й круг
Матч окончен
Рамкумар Раманатан
Рамкумар Раманатан
134
Индия
4:6
2:6
 
Дамир Джумхур
Дамир Джумхур
39
Босния и Герцеговина
Все в сад! Теннисисты дружно отправились в Китай за очками
На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент