Оже-Альяссим: выход в четвертьфинал был одной из моих целей на текущий год

Канадец Феликс Оже-Альяссим прокомментировал свою победу над теннисистом из Кореи Хён Чхуном, которая позволила ему выйти в 1/4 финала соревнований в Чэнду. Этот четвертьфинал стал для 18-летнего теннисиста первым в карьере в рамках турниров категории ATP.



«Приятно. Четвертьфинал был одной из моих целей на текущий год. Теперь она выполнена и я по-прежнему продолжаю выступать в Чэнду. Это приятное чувство, надеюсь, я смогу зайти по турнирной сетке дальше.



Для успеха в матчах, подобных сегодняшнему, нужно верить в себя. Я играл до последнего удара на протяжении всего матча и пытался использовать свои сильные стороны – таков был мой план на игру. К счастью, я отлично подавал и благодаря этому мог диктовать свои условия во множестве розыгрышей», – цитирует Оже-Альяссима официальный сайт ATP.