Барти: матч с Павлюченковой мог закончиться и по-другому, мне повезло

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под 16-м номером, поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал. В четвертьфинале она обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

«Эта неделя получается увлекательной. Мне повезло одержать победу сегодня. Борьба была невероятно упорной. Поединок мог закончиться и по-другому, но я рада, что завоевала возможность вновь выйти на корт завтра», — приводит слова Барти официальный сайт тура.

За выход в финал соревнований в Ухане Эшли поспорит с победительницей поединка Доминика Цибулкова (Словакия) — Арина Соболенко (Беларусь).



Турнир с призовым фондом $ 2 746 000 завершится 29 сентября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия в трёх сетах обыграла Барти со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

Павлюченкова в трёх сетах проиграла Барти в четвертьфинале турнира в Ухане