Звонарёва и Козлова уступили в 1/4 финала турнира в Ташкенте в парном разряде

Российская теннисистка Вера Звонарёва и украинка Катерина Козлова не смогли пробиться в полуфинал турнира в Ташкенте (Узбекистан) в парном разряде, в двух партиях проиграв японке Нао Хибино и представительнице Грузии Оксане Калашниковой, посеянным под вторым номером, со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.



Звонарёва и Козлова совершили 2 двойные ошибки и реализовали 2 из 13 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.



За выход в финал соревнований в столице Узбекистана Хибино и Калашникова поспорят с победительницами матча Ольга Данилович (Сербия)/Тамара Зиданшек (Словения) — Далила Якупович (Словения)/Вера Лапко (Беларусь, 4).

Турнир завершится 29 сентября.

Звонарёва вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте в паре, Блинкова выбыла