Фоньини вышел в четвертьфинал турнира в Чэнду, обыграв Бемельманса

Теннисист из Италии Фабио Фоньини (1) вышел в четвертьфинал соревнований в Чэнду, в двух партиях матча второго круга обыграв представителя Бельгии Рубена Бемельманса – 6:4, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 1 час и 37 минут.



Победитель встречи отметился 7 подачами навылет, 7 двойными ошибками и реализацией 2 брейк-пойнтов из 3. На счету Бемельманса 2 эйса, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.



За выход в полуфинал соревнований первый номер посева поспорит с австралийским теннисистом Мэттью Эбденом (6).



Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин.

Все в сад! Теннисисты дружно отправились в Китай за очками На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.