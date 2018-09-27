Соболенко: Турсунов невероятен. Я не могла представить, что он настолько хорош

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от работы с россиянином Дмитрием Турсуновым.

«Он невероятен. Я не могла представить, что он настолько хорош. Дмитрий всё для меня делает. Он был в топ-20 и сейчас делится со мной опытом. Финал турнира в Истбурне — его заслуга. В четвертьфинале я уступала Плишковой 1:4 и вызвала тренера на корт. Он сказал несколько слов, и я начала отыгрываться. Это было невероятно», — приводит слова Соболенко официальный сайт тура.

В 2018 году Арина выиграла один турнир WTA — в Нью-Хэйвене. Сегодня, 27 сентября, в четвертьфинале турнира в Ухане Соболенко сыграет с представительницей Словакии Доминикой Цибулковой.

В рейтинге WTA белорусская теннисистка занимает 20-ю строчку.

Турсунов: конечно, я бы хотел, чтобы успех не вскружил Соболенко голову